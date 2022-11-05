5 ноября, 13:25

AFP: в Нигерии в межобщинных столкновениях убили 18 человек

Среди погибших есть женщины и дети

ПРЕТОРИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 18 человек убиты в межобщинных столкновениях в центральной части Нигерии. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя властей штата Бенуэ Натаниэля Икюра.

Группа вооруженных лиц из скотоводческой общины народа фулани ворвалась вечером 3 ноября деревню Укохол и расстреляла на рынке 18 человек, отметил он. Среди погибших есть женщины и дети. Наряду с убитыми есть раненые, они находятся в больнице.

Конфликт между кочевниками народа фулани и фермерами охватывает несколько штатов Нигерии. В основе противостояния лежат споры по вопросу прав на земельные участки и доступ к водным ресурсам. Иногда эти споры сопровождаются насилием и выливаются в вооруженные столкновения. 

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Нигер
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