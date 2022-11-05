В Саксонии заявили, что по завершении конфликта на Украине ЕС вновь придется говорить с РФ

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал к скорейшему завершению конфликта дипломатическим путем

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) призвал к скорейшему завершению конфликта на Украине дипломатическим путем, отметив, что после его завершения Россия останется соседом Евросоюза (ЕС), с которым нужно будет поддерживать отношения, в том числе экономические. Такое мнение он высказал в субботу на земельном съезде ХДС в городе Шкойдиц.

"Чем раньше замолчат пушки, тем лучше", - приводит слова Кречмера агентство DPA. "Война никогда не заканчивается на поле боя, она всегда заканчивается за столом переговоров", - отметил он. При этом премьер Саксонии подчеркнул, что даже после окончания конфликта Россия останется соседом Европейского союза. Отвергать это, по его словам, не будет решением. "Когда эта война закончится, нам снова придется разговаривать друг с другом, торговать друг с другом", - констатировал Кречмер.

В то же время политик согласился с позицией федерального правительства, заключающейся в том, что необходимо продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине. Однако он указал на то, что дискуссия также должна быть возможной. "Особенно когда речь идет о войне или мире, должна быть возможность открыто и честно обсуждать различные позиции друг с другом", - подытожил Кречмер.

Ранее премьер-министр Саксонии неоднократно призывал "заморозить конфликт", за что в Германии он подвергался резкой критике.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.