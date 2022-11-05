В Японии прошел демонстрационный полет БЛА ВС США MQ-9 перед их размещением в Кагосиме

Всего планируется разместить там восемь таких аппаратов

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Демонстрационный полет американского разведывательного бесплиотника MQ-9 Reaper проведен в Японии перед размещением этих БЛА на базе Сил самообороны Каноя в юго-западной префектуре Кагосима. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK.

Американские беспилотники, для обслуживания которых будет размещено 200 специалистов ВС США, впервые будут дислоцированы на базе Сил самообороны. Всего планируется разместить там восемь таких аппаратов.

Эти беспилотники, как предполагается, позволят укрепить разведывательные возможности японских военных, опасающихся активизации военной активности Китая к юго-западу от Японии.

В ходе демонстрационного полета, за которым наблюдали около 50 человек, среди которых губернатор Кагосимы Коити Сиота, беспилотник 15 минут кружил вокруг базы, после чего совершил посадку.