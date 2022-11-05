Глава фракции СДПГ в ФРГ заявил, что кабмин Украины внес его в террористический список

Рольф Мютцених жаловался на "дискриминацию" тех, кто, как и он сам, занимается дипломатией

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених заявил, что правительство Украины внесло его в список террористов только за то, что он выступал за установление режима прекращения огня и урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем. Об этом политик заявил в субботу на съезде СДПГ в Берлине.

"Я раздражен тем, что украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я выступаю за прекращение огня или за возможность дальнейших дипломатических шагов через местное прекращение огня", - сказал Мютцених. При этом он добавил, что также получал угрозы в свой адрес. "Из-за того что вы попали в этот террористический список украинского правительства, вы получили, так сказать, вторичные угрозы. С этим тоже не так просто справиться", - подчеркнул политик.

В то же время глава фракции СДПГ жаловался на "дискриминацию" тех, кто, как и он сам, занимается дипломатией. "Я выступаю против этого ригоризма", - отметил он, вновь призвав активизировать дипломатические усилия для завершения конфликта на Украине. "Остается так: <...> Большинство войн не заканчивались на поле боя", - резюмировал Мютцених.

Правительство Украины, как пишет агентство DPA, не подтвердило, что внесло Мютцениха в террористический список.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В свою очередь 31 октября российский лидер заявил, что не видит возможности обсуждать с Украиной какие-то договоренности, пока с ее стороны нет на то желания. Однако, как подчеркнул Путин, добрая воля Москвы к переговорам известна и она неизменна. Президент РФ обратил внимание на то, что для достижения договоренностей нужно "сесть за стол переговоров и договариваться".

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.