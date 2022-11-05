СМИ: в Николаеве произошел взрыв

Официальных сообщений от местных властей не поступало

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Взрыв произошел в городе Николаеве. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Карта воздушных тревог Украины".

"Взрыв в Николаеве", - говорится в сообщении, размещенном в субботу в Telegram-канале ресурса. Причины не называются. Официальных сообщений от местных властей не поступало.

Утром в субботу по всей Украине объявлялась воздушная тревога. Она длилась полтора часа. Затем сирены повторно звучали в Кировоградской и Днепропетровской областях, а позже - в Николаевской и Одесской.