Южная Корея и США завершили совместные учения авиации, вызвавшие критику в КНДР

Подобные по масштабу учения не проводились около пяти лет

СЕУЛ, 5 ноября. /ТАСС/. Военные Республики Корея и США завершили совместные учения авиации Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов, на которые КНДР отреагировала многочисленными ракетными пусками. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap.

В субботу около полудня по местному времени стало известно, что два американских стратегических бомбардировщика B-1B примут участие в маневрах в их последний день. Они прибыли с острова Гуам и совершили совместный полет над Корейским полуостровом с четырьмя южнокорейскими истребителями F-35A и четырьмя американскими F-16. В Комитете начальников штабов ВС Республики Корея подчеркнули, что эти сверхзвуковые бомбардировщики были развернуты на Корейском полуострове впервые с 2017 года. Южнокорейские военные добавили, что это решение свидетельствует о приверженности США расширенному сдерживанию КНДР.

В субботу КНДР запустила четыре ракеты малой дальности из района уезда Тонним провинции Пхёнан-Пукто в сторону Желтого моря в период с 11:32 по 11:59 по местному времени (с 05:32 по 05:59 мск). Они пролетели около 130 км на максимальной высоте 20 км, скорость достигала 5 Махов.

США и Южная Корея начали учения Vigilant Storm в понедельник, первоначально планировалось завершить их в пятницу. Подобные по масштабу учения не проводились около пяти лет. Однако в четверг в ответ на пуски ракет КНДР, в том числе, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты, Сеул и Вашингтон решили продлить учения, как стало известно позднее, еще на один день.

Как указывает Yonhap, за неделю КНДР запустила более 30 ракет. В четверг Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало заявление секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхона, назвавшего решение Сеула и Вашингтона о продлении маневров "опасным и ошибочным". После этого были зафиксированы пуски трех ракет малой дальности.

К учениям Vigilant Storm США привлекли около 100 единиц техники, в том числе малозаметные истребители F-35B, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18, высотный самолет-разведчик U-2 и самолет-заправщик KC-135. Со стороны Сеула были задействованы примерно 140 самолетов, включая истребители F-35A, F-15K и KF-16. С обеих сторон участвовали истребители пятого поколения.