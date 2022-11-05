СМИ: в Днепре горит электроподстанция

ЧП произошло в правобережной части города

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Пожар на электроподстанции возник вечером в субботу в городе Днепре на Украине. Об этом со ссылкой на местные сообщества в социальных сетях сообщило украинское издание "Страна".

Отмечается, что ЧП произошло в правобережной части города. Издание опубликовало в Telegram-канале несколько видео, на которых, как утверждается, виден столб дыма, исходящий с места пожара.

По данным издания "Зеркало недели", предварительная причина произошедшего - техническая неисправность, на месте пожара работают сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в субботу в Днепропетровской области, административным центром которой является город Днепр, дважды за день объявляли воздушную тревогу.