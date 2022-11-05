Экс-министр МВД Сербии возложил ответственность за обострение ситуации в Косове на ЕС

Александар Вулин отметил важность процедуры выхода сербов Косова и Метохии из всех институтов власти непризнанной территории

БЕЛГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Обострение ситуации в непризнанном Косове обусловлено политикой Европейского союза, а также действиями Приштины. Об этом в субботу заявил экс-министр внутренних дел Сербии Александар Вулин.

"Во всем, что произойдет в ближайшие дни, виноват Евросоюз, не выполнивший свою роль гаранта и контролера брюссельского соглашения, а также Приштина, сделавшая все, чтобы соглашение не было реализовано, - приводит слова Вулина газета "Вечерне новости". - Брюссельское соглашение не было выполнено, и Сербия не несет за это ни малейшей ответственности". Он подчеркнул, что сербы в Косове и Метохии "как никогда прежде поддерживаются не только своим государством, но и всеми сербами, где бы они ни жили".

Экс-министр также отметил важность процедуры выхода сербов Косова и Метохии из всех институтов власти непризнанного Косова. "Сербы в Косове и Метохии вошли в институты [власти] Приштины при поддержке правительства Сербии, с ней они их и покидают", - заключил Вулин.

Ранее сербы из Косова и Метохии вышли из всех институтов власти непризнанного Косова. Заявление о выходе из правительства непризнанного Косова подал лидер сербов в крае Горан Ракич, кроме того, о выходе из парламента объявили сербские депутаты, затем об отставке сообщили судьи, а также главы муниципалитетов. Затем сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова.

Власти Косова приняли решение штрафовать тех, кто не сменил сербские регистрационные знаки, выдавая предупреждения с 1 ноября. Штрафы составят 150 евро, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки непризнанного Косова. Подобный переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерными знаками.