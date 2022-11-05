В Риме более 100 тыс. человек приняли участие в манифестации за мир на Украине

Шествие началось на площади Республики и завершилось на площади Сан-Джованни ин Латерано перед одноименной базиликой

РИМ, 5 ноября. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. человек приняли участие в шествии за мир на Украине, состоявшемся в субботу в Риме. Такие данные корреспонденту ТАСС сообщили представители организаторов акции - объединения "Христианские ассоциации итальянских трудящихся".

"Собралось более 100 тыс. человек, еще не все завершили шествие", - отметили в организации. Представители объединения также уточнили, что акцию поддержали около 600 ассоциаций и организаций.

Шествие началось на площади Республики и завершилось на площади Сан-Джованни ин Латерано перед одноименной базиликой. В шествии приняли участие в том числе политики - представители разных партий, как тех, которые возражают против продолжения снабжения оружием Киева ("Движение "5 звезд"), так и сторонники оказания военной помощи Украине из Демократической партии. Ее представлял, в частности, секретарь Энрико Летта.

В основном лозунги сводились к призыву к миру, прекращению огня на Украине, мирным переговорам, а также призывам к прекращению поставок оружия. Были и лозунги против участия в НАТО, антироссийских санкций, однобокого освещения конфликта на Украине в западных СМИ и "западного империализма". В акции приняли участие и те, кто заявляет свою поддержку Украине. Организаторы намеренно отказались от символов политических партий, не было и никаких антиправительственных выступлений, хотя некоторые манифестанты выкрикивали, что "не хотят больше такой Европы". К основным мирным плакатам добавились и другие лозунги социального характера - за справедливость, правосудие, право на честный труд. Заметным было участие разных профсоюзов страны.

Нынешняя манифестация, в которой приняли участие в том числе общественные деятели, журналисты, писатели, деятели культуры, является самой массовой и масштабной из всех, которые проходили до этого в поддержку мира на Украине.