В Белграде заявили, что сербы в Косове и Метохии требуют исполнения достигнутых соглашений

Премьер Сербии Ана Брнабич подчеркнула, что параллели "приштинских экстремистов" с ситуацией на Украине и Донбассом "бессвязны и неуместны"

БЕЛГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Единственное требование сербов в Косове и Метохии - это исполнение ранее подписанных соглашений между Белградом и Приштиной. Такое заявление опубликовала премьер-министр Сербии Ана Брнабич, комментируя решение сербов о выходе из всех институтов власти непризнанного Косова.

"Этим [выходом из всех приштинских институтов власти] наш народ в Косове и Метохии заявил, что он хочет только мира, что он верит в верховенство права и что верит во всех тех партнеров из международного сообщества, которые участвовали в достижении различных соглашений в течение последних лет, прежде всего Брюссельских соглашений как первых соглашений о нормализации, а затем и всех остальных, включая вопрос автомобильных номеров. В своей борьбе за мир, стабильность, верховенство закона и выполнение всех подписанных соглашений у них всегда будет полная поддержка правительства Сербии. <...> Еще раз, единственное, чего они хотят - это исполнения подписанных соглашений, и ничего больше", - цитирует заявление Брнабич газета "Вечерне новости".

Премьер подчеркнула, что параллели "приштинских экстремистов" с ситуацией на Украине и Донбассом "бессвязны и неуместны".

Ранее сербы из Косова и Метохии вышли из всех институтов власти непризнанного Косова. Заявление о выходе из правительства непризнанного Косова подал лидер сербов в крае Горан Ракич, кроме того, о выходе из парламента объявили сербские депутаты, затем об отставке сообщили судьи, а также главы муниципалитетов. Затем сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова.

Власти Косова приняли решение штрафовать тех, кто не сменил сербские регистрационные знаки, выдавая предупреждения с 1 ноября. Штрафы составят 150€, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки непризнанного Косова. Подобный переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерными знаками.