Додик считает, что Запад не смог достичь целей на Украине, поэтому нацелился на Балканы

Лидер сербов Боснии и Герцеговины заявил, что "не верит в возможность того, что Россия будет доведена до состояния, которого хочет Запад"

БЕЛГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Западу не удается достичь своих целей на Украине и победить Россию, поэтому он стремится достичь быстрого успеха на Балканах. Об этом заявил в субботу агентству Тanjug лидер сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик по результатам встречи в Белграде на тему кризиса в Косове и Метохии.

"Косовары делают это не сами, а при поддержке центров силы вне Балкан, они пытаются деморализовать сербов, однако в этот раз встретили жесткий отпор. Запад торопится, потому что они уже давно занимаются этим вопросом [Косова и Метохии], как и вопросом Республики Сербской. Между тем сейчас развитие ситуации на Украине является решающим для наших позиций здесь, Запад требует [от Украины] быстрых успехов, их конечная цель - разорвать Россию и завладеть ее ресурсами, что говорит о том, что конфликт будет продолжаться, я не верю в возможность того, что Россия будет доведена до состояния, которого хочет Запад. Во всяком случае, отсрочка мира там, на Украине, делает их нервозными, они стремятся достичь хоть какого-то успеха здесь, в том числе в Республике Сербской", - заявил Додик.

Действующий член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов, победивший на выборах президента Республики Сербской, Додик заявил, что сербы должны представить общую позицию по стабилизации ситуации в регионе. "Думаю, сербам нужно в предстоящий период совместно сесть и сказать, каково наше политическое предложение по решению проблем и стабилизации Балкан", - указал он.

Ранее сербы из Косова и Метохии вышли из всех институтов власти непризнанного Косова. Заявление о выходе из правительства непризнанного Косова подал лидер сербов в крае Горан Ракич, кроме того, о выходе из парламента объявили сербские депутаты, затем об отставке сообщили судьи, а также главы муниципалитетов. Затем сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова.

Власти Косова приняли решение штрафовать тех, кто не сменил сербские регистрационные знаки, выдавая предупреждения с 1 ноября. Штрафы составят €150, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки непризнанного Косова. Подобный переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерными знаками.