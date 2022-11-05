Шольц назвал применение ядерного оружия на Украине "чертой, которую нельзя переходить"

Канцлер ФРГ призвал Россию "четко заявить, что она этого делать не будет"

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что применение ядерного оружия в конфликте на Украине является "чертой, которую нельзя переходить", и призвал воздержаться от подобного шага. С таким утверждением он выступил в субботу в Берлине на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

"Недопустимо, недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте", - сказал Шольц. "Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет. Это станет чертой, которую нельзя переходить", - утверждал он.

В пятницу в ходе визита в Китай канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия и КНР считают, что атомные угрозы неприемлемы. По словам Шольца, он и председатель КНР Си Цзиньпин "едины во мнении, что атомные угрозы безответственны и очень опасны".

При этом, отвечая на критику в свой адрес за поездку в Пекин, глава правительства ФРГ указал, что убедить председателя КНР Си Цзиньпина выступить против применения ядерного оружия в ходе конфликта на Украине было достаточной причиной для поездки.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин в телеобращении указывал, что страны Запада в ответ на российскую спецоперацию пустили в ход "ядерный шантаж", поощряя обстрелы Киевом Запорожской АЭС и заявляя о допустимости применения ядерного оружия. Президент подчеркнул, что РФ готова использовать для защиты своих территориальной целостности и народа все имеющиеся в распоряжении средства.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике, и подчеркивал, что Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет. Песков также напоминал, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.