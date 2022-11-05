Зеленский: за неделю из портов Украины вышли суда с более чем 800 тыс. тонн агропродукции

Они направляются в Египет, Ливию, Марокко, Алжир, Оман, Турцию, Китай и Эфиопию, заявил украинский президент

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Почти 30 судов, которые перевозят более 800 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции, вышли из портов Украины за последнюю неделю. Об этом в субботу сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"По итогам семи дней из портов Одессы, Черноморска и Южного вышли 28 судов, которые перевозят более 800 тыс. тонн агропродукции. Египет, Ливия, Марокко, Алжир, Оман, Турция, Китай и Эфиопия. <...> И это типичный список стран, которые потребляют большую часть нашего аграрного экспорта", - сказал президент в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

29 октября Минобороны РФ сообщило, что из-за террористического акта, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов". 2 ноября российское оборонное ведомство сообщило, что РФ возвращается к участию в зерновой сделке, получив письменные гарантии от Киева о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы. Срок действия договоренностей по экспорту зерна с Украины истекает 19 ноября.