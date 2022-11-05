В "Нацобъединении" заявили о подготовке к выполнению обязанностей правящей партии

Председатель Жордан Барделла заявил, что продолжит работу, проделанную Марин Ле Пен

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Французская партия "Национальное объединение", председателем которой в субботу вместо Марин Ле Пен был избран молодой евродепутат Жордан Барделла, намерена подготовиться к обязанностям правящей партии. Об этом Барделла заявил в интервью телеканалу TF1.

"Уже сегодня мы являемся крупным общественным движением и ведущей оппозиционной группой в Национальном собрании (нижней палате парламента Франции). <...> Моя задача - продолжить работу, проделанную Марин Ле Пен, и привести "Национальное объединение" к власти, в особенности подготовить ее к обязанностям правящей партии", - сказал Барделла.

Он выразил уверенность, что его партия "придет на смену [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону". Барделла напомнил о результатах экс-председателя партии Марин Ле Пен на прошедших этой весной президентских выборах, когда она вышла во второй тур и набрала рекордные для кандидата от этой партии 41,5% голосов. Также евродепутат назвал "Нацобъединение" политическим союзом, "который объединяет всех французов-патриотов". "Мы хотим быть альтернативной Макрону силой", - подчеркнул он.

Выборы в нижнюю палату парламента Франции проходили в два тура - 12 и 19 июня. По итогам голосования президентский блок "Ренессанс" потерял абсолютное большинство, получив 245 из 577 мест. Вторым по численности стал "Новый народный экологический и социальный союз", состоящий из движения "Неподчинившаяся Франция", социалистов, коммунистов и объединения "Европа - Экология - "Зеленые" (131 мандат). Партия "Национальное объединение" стала ведущей оппозиционной силой на правом фланге с 89 мандатами, обойдя "Республиканцев" (64 места).