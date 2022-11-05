На Украине отрицают, что внесли главу фракции СДПГ в Бундестаге в список террористов

По словам официального представителя украинского Министерства иностранных дел Олега Николенко, против Рольфа Мютцениха уголовные дела не ведут

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в субботу опроверг заявление председателя фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольфа Мютцениха о том, что правительство Украины внесло его в список террористов.

"Украинское правительство не ведет список террористов. Насколько мне известно, против Рольфа Мютцениха никаких [уголовных] производств на Украине также не ведется. Все заявления немецкого политика о якобы [ведущемся] преследовании со стороны украинской власти не соответствуют действительности", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ранее 5 ноября Мютцених на съезде СДПГ в Берлине заявил, что правительство Украины включило его в список террористов только за то, что выступал за установление режима прекращения огня и урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем. При этом политик добавил, что также получал угрозы в свой адрес.