Сунак заявил, что конфликт на Украине подтвердил важность отказа от ископаемого топлива

Борьба с изменением климата необходима для будущего процветания и безопасности, отметил премьер-министр Великобритании

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак считает, чтобы конфликт на Украине лишь подтверждает важность отказа от ископаемых видов топлива и перехода к возобновляемым источникам энергии. Об этом говорится в выдержках из речи главы британского правительства, с которой он должен выступить на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27), открывающейся в воскресенье в египетском Шарм-эш-Шейхе.

"Борьба с изменением климата не просто верна с моральной точки зрения, это жизненно важно для нашего будущего процветания и безопасности", - отмечается в тексте, распространенном канцелярией главы британского правительства.

По словам Сунака, военная операция России на Украине и сокращение поставок российских энергоносителей в Европу лишь усилили важность прекращения зависимости от ископаемого топлива. "Нам нужно двигаться дальше и быстрее в переходе к возобновляемой энергетике, и я позабочусь о том, чтобы Великобритания находилась в авангарде этого мирового движения в качестве сверхдержавы в области чистой энергии", - говорится в выступлении британского премьер-министра.

Выступление Сунака, который отправляется в Египет в воскресенье, запланировано на 7 ноября. В Египте премьер-министра будет сопровождать глава МИД Джеймс Клеверли, а за время работы конференции Шарм-эш-Шейх должны посетить ряд британских министров, сообщили в канцелярии.

Президенты и главы правительств более 120 стран подтвердили свое участие в COP27, которая продлится до 18 ноября. Также ожидается участие большого числа гражданских организаций.

Российскую делегацию на COP-27 возглавит спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В состав делегации, помимо прочих, также вошли глава Минприроды Александр Козлов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, начальник управления Рослесхоза Владимир Дмитриев, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, глава Минобрнауки Валерий Фальков.