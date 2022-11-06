Верховный комиссар ООН призвал Маска обеспечить соблюдение прав человека в Twitter

Фолькер Тюрк обеспокоен сообщениями о том, что предприниматель уволил значительную часть сотрудников, отвечавших за контроль за правил этики в соцсети

ТАСС, 6 ноября. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал нового владельца американской компании Twitter Илона Маска обеспечить соблюдение прав человека в одноименной социальной сети. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном в субботу на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"Соблюдение наших общих прав должно определять пределы использования и эволюции платформы. Иначе говоря, я призываю вас обеспечить то, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством", - говорится в послании. Глава УВКПЧ выразил обеспокоенность сообщениями о том, что Маск уволил значительную часть сотрудников, отвечавших за контроль за соблюдением прав человека и правил этики в Twitter.

27 октября Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Ожидается, что новый владелец отменит практику постоянной блокировки пользователей. Предприниматель объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twitter. Он отметил, что "совет по модерации контента соцсети будет включать представителей различных взглядов", и добавил, что речь идет в том числе о правозащитных организациях и представителях меньшинств, которые сталкиваются с "жестокостью, подпитываемой ненавистью".