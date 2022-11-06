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обновлено 5 ноября, 23:58
Военная операция на Украине

WP: США в частном порядке просят Украину показать России свою открытость для переговоров

WP: США в частном порядке просят Украину показать России свою открытость для переговоров
© AP Photo/ Carolyn Kaster

Газета отметила, что эти требования направлены на то, чтобы Киев сохранил моральное достоинство в глазах своих международных сторонников

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает украинского президента Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

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По их словам, эти требования не направлены на то, чтобы подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров, а на то, чтобы "сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников". По словам издания, "скорее всего, это продуманная попытка обеспечить правительству в Киеве поддержку со стороны других стран", чьи граждане опасаются затягивания конфликта. Кроме того, США требуют от Зеленского отказаться от указа, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Такого рода призывы, говорится в статье, иллюстрируют, насколько сложной стала позиция администрации Байдена по Украине, поскольку американские должностные лица публично заявляют о поддержке Киев "столько, сколько потребуется".

В вашингтонской администрации, по данным издания, считают, что Россия якобы не настроена на серьезные переговоры, но признают, что отказ Зеленского от диалога вызывает беспокойство в некоторых странах Европы, Африки и Латинской Америки, которые сталкиваются с высокими ценами на продовольствие и топливо. "Для некоторых наших партнеров усталость от Украины стала реальностью", - сказал один из собеседников издания.

По мнению американских должностных лиц, отмечается в статье, Зеленский, вероятно, согласится на переговоры и в конечном итоге пойдет на уступки. Они считают, что "Киев пытается добиться как можно больших военных успехов до наступления зимы, когда может появиться окно для дипломатии". Белый дом и Госдепартамент пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить информацию издания.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российское руководство по-прежнему готово к проведению переговоров по Украине. Он отметил, что Россия готова выслушать коллег с Запада, если они предложат организовать разговор по разрядке напряженности с учетом интересов Москвы. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что переговоры по Украине следует вести в первую очередь с Вашингтоном, поскольку Киев действует "по указке извне".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияБайден, ДжоЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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