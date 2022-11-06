FT: Британия и Япония готовятся заключить соглашение об оборонном сотрудничестве

Как сообщило издание, речь идет о так называемом соглашении о взаимном доступе, аналогичном тому, которое в январе заключили между собой Австралия и Япония

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Великобритания и Япония намерены заключить в декабре соглашение, которое позволит им усилить сотрудничество в области обороны, а также активнее взаимодействовать с США в зоне Индо-Тихоокеанского региона. Об этом сообщила в субботу газета Financial Times со ссылкой на двух неназванных источников, знакомых с ходом переговоров между Лондоном и Токио.

Речь идет о так называемом соглашении о взаимном доступе, аналогичном тому, которое в январе заключили между собой Австралия и Япония. Оно упрощает организацию совместных учений и сотрудничество двух стран в области логистики, а также уменьшает количество бюрократических препон в случае необходимости развертывания войск на территории друг друга. Как говорится в статье, подобные переговоры между странами начались еще в мае, когда премьер-министром Великобритании был Борис Джонсон.

Также Financial Times пишет о том, что в декабре стороны должны опубликовать детали соглашения о совместном производстве истребителей.

В Минобороны Великобритании в ответ на просьбу газеты сообщили, что переговоры с Японией по заключению пакта о сотрудничестве "продвигаются позитивным образом", однако добавили, что на данный момент было бы неуместно говорить о подписании соглашения.

Издание также сообщает о том, что Япония находится на начальном этапе дискуссий по заключению соглашения о взаимном доступе с Филиппинами, а также значительно продвинулась в переговорах с США по поводу приобретения крылатых ракет Tomahawk, которые в случае конфликта позволили бы поражать цели на востоке Китая.