Трамп намекнул, что будет снова баллотироваться в президенты

Бизнесмен считает, что его возвращения ждут многие американцы

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Пенсильвании в субботу намекнул, что будет снова бороться за пост лидера страны через два года.

"При мне мы заключили торговую сделку с Китаем, невероятно выгодную для наших фермеров и производителей, она приносила $50 млрд в год. Они, наверное, думают, что я буду выдвигаться в президенты. Это очень много людей", - сказал он.

Когда участники митинга поддержали его слова аплодисментами и криками с мест, Трамп повторил, что "это очень много людей".

"Выбор в том, будет страна или не будет. Может быть 51% за республиканцев, а может быть 49%. Впрочем, я не знаю, продержится ли страна эти два года", - добавил Трамп.

Ранее источники американских СМИ в окружении Трампа сообщили, что он может объявить об участии в президентских выборах в 2024 году 14 ноября или в следующие несколько дней после этой даты.