WP: США направили в сторону Ирана ВВС после данных о готовящемся нападении на Эр-Рияд

Расположенные в королевстве ВС Соединенных Штатов и саудовскую армию привели в состояние повышенной боеготовности

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США направило самолеты в сторону Ирана после получения информации о том, что он якобы готовит нападение на Саудовскую Аравию, сообщила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на свои источники, не уточнив, когда именно это произошло.

По их данным, СЕНТКОМ, в зону оперативной ответственности которого входит среди прочего Ближний Восток, направил в сторону Ирана базирующеюся в регионе Персидского залива боевые самолеты после получение разведывательных данных. В них утверждалось о "готовящихся атаках иранских баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов" по целям на территории Саудовской Аравии. Как отмечает издание, расположенные в королевстве ВС США и саудовская армия были приведены в состояние повышенной боеготовности.

Отправка самолетов в сторону Ирана, продолжает The Washington Post ​​​​​​, стало "демонстрацией военной силы" и "иллюстрацией важности [американо-саудовского] партнерства" в сфере обороны. "СЕНТКОМ привержен нашему многолетнему стратегическому военному партнерству с Саудовской Аравией, - сообщил изданию официальный представитель командования Джо Буччио. - Мы не будем обсуждать детали операции". Газета напоминает, что США "располагают значительными воздушными средствами в регионе, включая истребители F-22 в Саудовской Аравии, хотя место, с которого [самолеты] были подняты в воздух, не уточняется". Белый дом отказался прокомментировать сведения издания.

The Washington Post ​указывает на этот случай как на подтверждение того, что американская администрация хочет спасти американо-саудовские отношения, которые ухудшились после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. "Разрываем ли мы отношения? Нет, - сказал источник издания. - У нас были принципиальные разногласия по поводу состояния нефтяного рынка и мировой экономики, и мы анализируем произошедшее". "Но у нас есть важные интересы, поставленные на карту в этих отношениях", - добавил представитель администрации США высокого ранга. В Саудовской Аравии находится около 2,5 тыс. американских военнослужащих, многие из которых занимаются разведывательной деятельностью и подготовкой местных сил. США поставили почти три четверти из всех систем вооружений королевства.

О приписываемой Ирану подготовке к нападению

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани 2 ноября опроверг данные о подготовке нападения на Саудовскую Аравию. Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) сообщало, что США обеспокоены угрозами в адрес Саудовской Аравии со стороны Ирана, готовы отреагировать в случае необходимости и находятся в постоянном контакте по военным и разведывательным каналам с королевством. Представитель СНБ выступил с таким заявлением после публикации газеты The Wall Street Journal, согласно которой Саудовская Аравия поделилась с США данными разведки о планах Ирана напасть на цели в королевстве.

Как заявил 2 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не знает, откуда взялись домыслы о якобы имеющихся планах Ирана напасть на Саудовскую Аравию.