Канада перешла на зимнее время

Разница между Оттавой и Москвой выросла до восьми часов

ОТТАВА, 6 ноября. /ТАСС/. Канадцы в воскресенье в 02:00 по местному времени (09:00 мск) перешли на зимнее время, переведя стрелки часов на один час назад. Разница между Москвой и восточной частью Канады, где находится столица Оттава, теперь составляет восемь часов, а не семь.

Традиционно время не меняется почти во всей провинции Саскачеван, в нескольких городах провинций Онтарио и Британская Колумбия, в отдельных восточных районах франкоязычной провинции Квебек, а также на арктическом острове Саутгемптон. Также никогда не переводят назад стрелки на главных часах Канады, расположенных на 92-метровой Башне мира, являющейся частью комплекса зданий парламента в Оттаве. Технические сотрудники парламента объясняют это тем, что старый механизм (башня была открыта в 1922 году) не позволяет часам в буквальном смысле отсчитывать время вспять, поэтому в 2 часа ночи мастера просто останавливают их ход, а спустя 60 минут вновь запускают.

Последние годы в Канаде все громче звучат голоса за отмену перехода на зимнее время. С прошлого года арктическая территория Юкон перестала жить по зимнему времени. С аналогичными инициативами выступают в провинциях Альберта, Британская Колумбия и Манитоба. В Онтарио в 2020 году даже был принят закон об отмене зимнего времени, однако он вступит в силу только в том случае, если аналогичные законы примут в соседней провинции Квебек и американском штате Нью-Йорк.

Впервые в Канаде на зимнее время перешли в 1908 году в городе Тандер-Бэй (провинция Онтарио). Лишь к концу 1960-х почти все регионы страны стали переводить часы для сохранения продолжительности светового дня. К летнему времени в Канаде вернутся 12 марта 2022 года.