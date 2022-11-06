Мэр Киева сообщил, что массовых новогодних гуляний в городе не запланировано

Виталий Кличко добавил, что решение об установке в Киеве новогодней елки в настоящий момент находится на рассмотрении

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Киева не планируют проводить массовые праздничные мероприятия по случаю Нового года и Рождества. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Новый год и Рождество отменять никто не будет. Я убежден, что каждый сможет отпраздновать в кругу семьи. Массовых празднований у нас 100% не будет", - сказал он в эфире телемарафона, который транслируют несколько украинских телеканалов.

Кличко добавил, что решение об установке в Киеве новогодней елки в настоящий момент находится на рассмотрении.

В компании "Укрэнерго", которая выполняет на Украине функции диспетчерского центра энергосистемы, 2 ноября сообщали о введении графиков почасовых отключений электроснабжения в центральном и северном регионах страны, в том числе в Киеве. Позже компания предупредила о возможных экстренных отключениях в столице в связи с перегрузкой электросети.