NYT: в Киеве рассматривают возможность полной эвакуации при отключении электричества

Глава службы безопасности киевской администрации Роман Ткачук считает управляемой ситуацию с электричеством в городе в настоящее время

ТАСС, 6 ноября. Власти Киева рассматривают возможность эвакуации порядка 3 млн жителей украинской столицы при полном отключении электричества. Об этом в субботу сообщил глава службы безопасности киевской администрации Роман Ткачук в интервью газете The New York Times.

"Мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения", - передает его слова газета. При таком исходе не менее чем за 12 часов чиновники получат уведомление от служб о том, что сеть находится на грани отказа. "Мы начнем информировать людей и просить их уйти", - заявил Ткачук.

Киев также готовит к зиме около 1 тыс. обогревательных укрытий, большинство из которых находятся в учебных заведениях. Ткачук сообщил газете, что в данный момент ситуация с электричеством в городе управляемая.

В пятницу украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что для Киева "графики аварийных отключений, которые были составлены раньше, пока неактуальны". Как сообщили в ДТЭК, энергетики компании вместе со специалистами национальной энергетической компании "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

2 ноября в "Укрэнерго" сообщили о введении графиков почасовых отключений электроэнергии в центральном и северном регионах Украины, в том числе в Киеве. Позже компания предупредила о возможных экстренных отключениях в столице в связи с перегрузкой электросети.