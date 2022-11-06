СМИ: ВМС Шри-Ланки арестовали 15 индийских рыбаков за лов в ланкийских водах

По информации агентства Ada Derana, задержание произвели в ходе операции севернее порта Талайманнар

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноября. /ТАСС/. ВМС Шри-Ланки задержали два индийских рыболовных траулера с 15 индийскими рыбаками, которые занимались ловлей в водах этого островного государства. Об этом сообщает в воскресенье ланкийское информационное агентство Ada Derana.

По этой информации, задержание индийцев было произведено в субботу вечером в ходе операции севернее порта Талайманнар на северо-западе острова. Для этой операции были задействованы два корабля четвертой флотилии Северного военно-морского командования ВМС Шри-Ланки.

Спор о регионах ловли рыбы и задержаниях рыбаков в водах между Индией и Шри-Ланкой стал постоянной проблемой в отношениях двух стран, которая не решается, несмотря на многочисленные переговоры на высоком уровне между Коломбо и Нью-Дели. Подобные инциденты часто объясняются тем, что у рыбаков нет оборудования, позволяющего определять точное местонахождение их рыболовных лодок и траулеров в море.