В Киеве заявили о получении из Италии тяжелой артиллерии, ракетных комплексов и САУ

По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, Киеву особенно нужны системы ПВО

РИМ, 6 ноября. /ТАСС/. Украина получила из Италии разные типы вооружений, включая тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки (САУ) и ракетные комплексы. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

"Из Италии мы уже получили тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры М113, ракетные комплексы, патроны различного калибра. Сейчас нам особенно нужны системы ПВО", - сказала она в опубликованном в воскресенье интервью газете Corriere della Sera.

Газета La Repubblica ранее сообщила, что итальянские власти к декабрю должны одобрить шестой по счету межведомственный декрет об отправке оружия на Украину. Кроме того, по ее сведениям, министр обороны Италии Гвидо Кросетто может принять решение об обнародовании списков вооружений для Киева, которые все это время были засекречены. Итальянские СМИ ранее не исключали, что в новый пакет могут войти элементы систем ПВО.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони неоднократно подтверждала намерение продолжать оказывать помощь Украине. Ряд представителей входящих в правящую коалицию партий "Лига" и "Вперед, Италия" выражают сомнения по поводу необходимости снабжения Киева оружием. Против этого выступает оппозиционная партия "Движение "5 звезд". При этом представители Демократической партии - еще одной оппозиционной силы - всегда поддерживали отправку Киеву вооружений.