Турецкая армия ликвидировала 12 курдских боевиков на севере Сирии

Боевики планировали дестабилизировать ситуацию в регионе, сообщили в Анкаре

АНКАРА, 5 января. /ТАСС/. Турецкая армия ликвидировала в ходе антитеррористической операции на севере Сирии 12 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило в четверг Минобороны Турции.

"На севере Сирии в районах проведения операций "Оливковая ветвь" и "Источник мира" уничтожены 12 террористов РПК, которые предприняли попытки нападений с целью дестабилизации обстановки спокойствия и безопасности в регионе", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности. Конфликт с ней продолжается с 1984 года.