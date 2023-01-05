Посольство КНР в Сеуле выразило протест из-за визита депутатов на Тайвань

Китайские дипломаты призвали Южную Корею "своевременно принять меры по нивелированию негативного влияния" поездки парламентариев и впредь воздерживаться от "официальных обменов" с островом

СЕУЛ, 5 января. /ТАСС/. Посольство Китая в Республике Корея выразило протест из-за визита южнокорейских депутатов на Тайвань.

"Это серьезное нарушение политики "одного Китая", это противоречит духу совместного заявления о дипломатических отношениях, развитию двусторонних отношений Китая и Республики Корея", - приводит в четверг заявление посольства агентство Yonhap.

По его данным, в конце декабря межпарламентская группа дружбы Южной Кореи и Тайваня посетила остров. Ее возглавлял депутат от правящей партии "Гражданская сила".

Дипломаты КНР призвали Сеул "своевременно принять меры по нивелированию негативного влияния" поездки депутатов и впредь воздерживаться от "официальных обменов" с островом. Делегация в ходе визита встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и спикером местного парламента Ю Сикунем.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны и призывают иностранные государства соблюдать политику "одного Китая". Напряженность в регионе Тайваньского пролива усилилась после состоявшегося 2-3 августа прошлого года визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на это Народно-освободительная армия Китая стала регулярно проводить маневры вблизи острова.