Белорусские пограничники сообщили о вооруженных провокациях с территории Украины

Последний подобный случай произошел в пункте упрощенного пропуска "Поддобрянка", сообщили в погранкомитете Белоруссии

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Украинские силовики, находящиеся на границе с Белоруссией, совершают в отношении белорусских пограничников провокации с использованием оружия. Об этом сообщил начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Белоруссии.

"Отмечаются отдельные случаи провокаций с украинской стороны. Последний случай [произошел] в пункте упрощенного пропуска "Поддобрянка", когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов [погранкомитета Белоруссии], оскорбительные жесты угрожающие [демонстрировались] в сторону пограничников. Сотрудники подразделений пограничного контроля на провокации не поддаются", - сказал он на видео, распространенном в четверг пресс-службой погранкомитета.

Офицер отделения погранконтроля отметил, что на украинской стороне "сотрудников каких-либо ведомств нет". "То есть, государственная граница не охраняется, там находятся какие-то военизированные люди с оружием, возможно, тероборона. То есть без знаков различия, без формы, кто в чем одет", - добавил он.

Ранее председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо указывал, что присутствие неустановленных вооруженных лиц без опознавательных знаков на украинской стороне границы с Белоруссией создает опасность.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее обращал внимание на то, что Украина стянула к границе республики группировку численностью до 15 тыс. военнослужащих. Лаппо в середине ноября 2022 года сообщал, что украинские силовики к настоящему времени взорвали "практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях" и "начинают взрывать все мосты на Волынском направлении". До этого погранкомитет информировал, что в целях реагирования с белорусской стороны выставлены усиленные наряды, активно применяются технические средства охраны, задействованы маневренные группы территориальных органов погранслужбы.