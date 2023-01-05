МИД КНР предостерег Байдена от политизации пандемии после отмены антиковидных мер

Китай предоставляет Всемирной организации здравоохранения все необходимые данные о распространении коронавируса в стране, заявили в Пекине

ПЕКИН, 5 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден должен воздержаться от заявлений, политизирующих тему коронавируса, на фоне снятия антиковидных ограничений в Китае. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Нужно избегать высказываний, политизирующих пандемию, - подчеркнула она на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, как китайские власти могут прокомментировать обеспокоенность, которую недавно высказал американский лидер по поводу изменений в официальной политике КНР по борьбе с COVID-19. - Каждая из заинтересованных сторон должна придерживаться научного подхода, принимать антиковидные меры, не направленные против какого-либо государства".

По словам официального представителя, Китай предоставляет Всемирной организации здравоохранения все необходимые данные о распространении коронавируса в стране. Мао Нин напомнила, что в последнее время в КНР не было выявлено новых штаммов.

"Нужно сообща восстанавливать регулярные международные поездки, совместно прилагать усилия для того, чтобы пандемия завершилась как можно скорее", - подытожила представитель МИД.

В среду Байден заявил, что обеспокоен политикой Пекина по противодействию коронавирусу. Как он уточнил, власти Соединенных Штатов на фоне быстрого распространения COVID-19 в Китае намерены проверять прибывших из него на ковид.

После решения Пекина ослабить ограничительные меры отдельные страны ужесточили правила въезда из Китая в связи с опасениями по поводу возникновения новых штаммов. В частности, такие шаги предприняли Великобритания, Республика Корея, США, государства ЕС.