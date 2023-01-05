5 января, 08:47
Военная операция на Украине

МИД Франции считает, что поставки танков Киеву не сделают Париж соучастником конфликта

МИД Франции считает, что поставки танков Киеву не сделают Париж соучастником конфликта
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна
© REUTERS/ Alaa Al Sukhni

Глава ведомства Катрин Колонна не уточнила, когда именно и в каком количестве Украине могут быть поставлены колесные танки AMX-10 RC

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Франция считает своим долгом оказывать военную помощь Украине, но не полагает, что поставки Киеву танков, обещанные президентом республики Эмманюэлем Макроном, сделают Париж соучастником украинского конфликта. Такое мнение высказала в четверг министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в эфире телеканала LCI.

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"У Украины, в соответствии с уставом ООН, есть право на оборону и наш долг - помогать ей в этом. Почему? Потому что происходящее на Украине касается не только украинцев, речь идет о стабильности на европейском континенте", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста по поводу того, не нарушит ли такими поставками Париж собственные красные линии по поводу превращения в соучастника конфликта. "Наша цель сейчас - это обеспечение организованности и стабильности в мире, чтобы создать условия, при которых каждый сможет жить в стабильной и мирной атмосфере", - добавила она.

Она не уточнила, когда именно и в каком количестве могут быть поставлены обещанные Макроном колесные танки AMX-10 RC. Министр подчеркнула, что среди прочего необходимо решить вопрос обучения обращению с ними. "Необходимо также усилить противовоздушную оборону, этот вопрос вчера поднимался во время разговора [Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским]. Подобное оборудование уже доставлено и новые поставки последуют. Существуют временные зазоры в поставках, мы, как и наши союзники, проводим обучение украинских военнослужащих. Несколько недель или месяцев", - сказала она.

В среду Макрон провел телефонный разговор с Зеленским, по итогам которого Елисейский дворец объявил о намерении Франции поставить Киеву французские легкие танки. Как сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец, Макрон пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC. 17-тонная боевая машина разработана французской компанией Nexter и производились с 1976 по 1994 год. Она оснащена 105-мм пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 мм. В настоящее время 248 имеющихся на вооружении Франции танков, как сообщает Министерство вооруженных сил республики, с 2020 года постепенно заменяют на новые боевые разведывательные машины Jaguar.

О военной помощи Франции

20 декабря Макрон сообщил, что Париж направил Киеву ракетные установки и системы ПВО Crotale и планирует в начале года предоставить новую партию оружия и боеприпасов. Среди этих поставок ожидаются и самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, которые Париж хочет заимствовать из числа ранее заказанных Данией.

К настоящему моменту Франция передала Украине 18 САУ Caesar. Министерство вооруженных сил Франции также одобрило выделение Киеву 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, принятых на вооружение в 1979 году.

Франция также уже передала Украине бронированные автомобили, противотанковые ракеты Milan, переносные зенитные ракетные комплексы Mistral, обмундирование, сухие пайки, средства радиационной, химической и биологической защиты. 

Теги:
УкраинаФранцияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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