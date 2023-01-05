5 января, 08:38,
обновлено 5 января, 09:27

Reuters: Столтенберг заявил, что опасно недооценивать Россию

Reuters: Столтенберг заявил, что опасно недооценивать Россию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo/ Andreea Alexandru

Генсек НАТО подчеркнул, что альянсу необходимо больше солдат, боеприпасов и оружия

ТАСС, 5 января. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что опасно недооценивать Россию. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

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"У нас нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели на Украине. Поэтому опасно недооценивать Россию", - приводит агентство слова Столтенберга.

Как отмечает агентство, генсек НАТО подчеркнул, что альянсу необходимо больше солдат, боеприпасов и оружия.

Ранее сообщалось, что Военный комитет НАТО проведет заседание 18-19 января в Брюсселе, в ходе которого начальники генштабов ВС стран альянса обсудят, в частности, "ранние наблюдения" по конфликту на Украине и продолжение оказания помощи Киеву. 

Теги:
РоссияСтолтенберг, Йенс
© Информационное агентство ТАСС
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