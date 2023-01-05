В Париже заявили, что новые переговоры Макрона и Путина пока не запланированы

Во Франции считают, что переговоры необходимы для урегулирования ситуации вокруг ЗАЭС

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Новые переговоры между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и российским лидером Владимиром Путиным пока не запланированы, однако они необходимы для урегулирования ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявила в четверг глава МИД Франции Катрин Колонна в эфире телеканала LCI.

"Договоренности пока нет, но возможно, что они поговорят. В прошлом они общались, это было полезно и остается полезным, в частности для снижения угрозы ядерного инцидента в районе ЗАЭС", - сказала Колонна.

Министр отметила, что Франция привержена поддержке Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и его генерального директора Рафаэля Гросси для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. По мнению главы МИД, данная мера поможет снизить риск ядерного инцидента. "Эта тема неоднократно служила основой для переговоров двух лидеров, и, возможно, они должны продолжить эту дискуссию, чтобы способствовать выполнению этой миссии в течение если не недель, то месяцев", - добавила она.

ЗАЭС расположена в Энергодаре, ее мощность составляет около 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля прошлого года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию атомной станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

2 декабря Гросси сообщал, что соглашение о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС может быть достигнуто в скором времени. На пресс-конференции в Вене в сентябре по итогам поездки на ЗАЭС он заявил, что целостность сооружений станции вызывает беспокойство из-за все более активных боевых действий в ее районе. Затем он неоднократно заявлял о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.