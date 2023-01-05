Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

Как сообщили в администрации турецкого лидера, он сообщил о планах скорейшего завершения подготовки Анкарой дорожной карты газового хаба

АНКАРА, 5 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о планах скорейшего завершения подготовки Анкарой дорожной карты газового хаба. Об этом сообщила в четверг администрация турецкого лидера по итогам прошедших переговоров.

"Президент Эрдоган сообщил в ходе переговоров, что в Турции в рамках создания центра природного газа укреплена соответствующая инфраструктура и работы в этом направлении продолжаются. Он также сообщил, что в ближайшее время- планируется завершить работы по подготовке дорожной карты проекта и предпринять конкретные шаги по ее реализации", - говорится в сообщении.

Президенты Турции и РФ, как говорится в тексте, обсудили отношения между двумя странами, в том числе в области энергетики, а также украинский кризис, ситуацию в Сирии и региональные вопросы.

Турецкий лидер высказался за скорейшее прекращение огня на Украине и урегулирование кризиса мирными средствами. "Президент Эрдоган применительно к войне между Россией и Украиной напомнил о положительных результатах, которые дали переговоры по созданию зернового коридора, обмена пленными, обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Он заявил о поддержке призывов к миру и переговоров, одностороннем прекращении огня и справедливого урегулирования", - говорится в сообщении.

Ситуация в Сирии

Эрдоган заявил о необходимости принятия Сирией политических шагов для возможности нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.

"Президент Эрдоган заявил, что настало время предпринять конкретные шаги для очистки от террористической организации (Рабочей партии Курдистана и ее сирийских ответвлений - прим. ТАСС) граничащих с Турцией районов, особенно Тель-Рифаата и Манбиджа. Он также отметил, что для достижения конкретного решения по сирийскому вопросу режиму [президента Башара Асада] необходимо занять конструктивную позицию и совершить некоторые политические шаги в этом процессе", - говорится в сообщении.

Эрдоган заявил 15 декабря, что предложил Путину провести трехстороннюю встречу с участием президента Сирии. Этому саммиту, по словам турецкого лидера, должны предшествовать переговоры на уровне представителей спецслужб, министров обороны и иностранных дел. Переговоры глав оборонных ведомств трех стран состоялись 28 декабря в Москве. Встреча министров иностранных дел может пройти во второй половине января.