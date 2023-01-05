Суд в Молдавии освободил вице-председателя партии "Шор" Таубер из-под домашнего ареста

Принято решение об изменении меры пресечения на судебный контроль

КИШИНЕВ, 5 января. /ТАСС/. Апелляционная палата Кишинева освободила из-под домашнего ареста вице-председателя оппозиционной партии "Шор" Марину Таубер, которую подозревают в нарушениях правил финансирования партии. Об этом Таубер сообщила в четверг на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) .

"Апелляционная палата Кишинева приняла решение об изменении моей меры пресечения на судебный контроль", - говорится в сообщении.

Таубер задержали в июле прошлого года, против нее были выдвинуты обвинения по двум уголовным делам, касающихся фальсификации отчета о финансовом управлении партией и финансировании со стороны организованной криминальной группы. Депутат парламента заявила, что готова сотрудничать со следствием для восстановления справедливости. Она считает, что за решением прокуратуры стоит правящая Партия действия и солидарности.

В 2021 году после победы в первом туре выборов мэра города Бельцы Таубер отстранили от участия в избирательной гонке. Это решение вызвало возмущение у политиков и экспертов, которые считают, что ЦИК Молдавии принимал решение также под давлением правящей партии.

В этом году под следствием также оказался экс-президент Молдавии и бывший лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон. Он считает, что за действиями надзорного органа стоит цель ослабить крупнейшую в оппозиции партию.