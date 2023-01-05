5 января, 17:07

Премьер Индии пригласил президента Франции посетить его страну с визитом

Нарендра Моди встретился в Нью-Дели с дипломатическим советником Макрона Эммануэлем Бонном

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 января. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента Франции Эмманюэля Макрона посетить с визитом южноазиатскую республику. Об этом глава индийского правительства сообщил в четверг в Twitter.

Моди встретился в Нью-Дели с дипломатическим советником Макрона Эммануэлем Бонном. "Провел плодотворную встречу по широкому кругу вопросов от обороны и безопасности до культуры. Рад, что наше стратегическое партнерство продолжает углубляться. Передал приглашение моему другу Эмманюэлю Макрону посетить Индию", - отметил Моди.

В октябре прошлого года пресс-служба индийского правительства сообщала, что Макрон может посетить с визитом Индию в начале 2023 года. 

Теги:
ИндияФранцияМоди, Нарендра
© Информационное агентство ТАСС
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