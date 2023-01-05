5 января, 16:47
Военная операция на Украине

Подоляк негативно отреагировал на предложение РФ о временном прекращении огня

Подоляк негативно отреагировал на предложение РФ о временном прекращении огня
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
© Александр Кряжев/ POOL/ ТАСС

Советник главы офиса президента Украины заявил, что "Россия должна покинуть оккупированные территории"

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк негативно отреагировал на предложение президента России Владимира Путина о временном прекращении огня на линии боевого соприкосновения на Украине.

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Военная операция на Украине. Хроника событий 5 января 2023 года

"Россия должна покинуть оккупированные территории - только тогда у нее начнется "временное перемирие", - написал Подоляк в четверг в Twitter.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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