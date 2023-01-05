Подоляк негативно отреагировал на предложение РФ о временном прекращении огня

Советник главы офиса президента Украины заявил, что "Россия должна покинуть оккупированные территории"

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк негативно отреагировал на предложение президента России Владимира Путина о временном прекращении огня на линии боевого соприкосновения на Украине.

"Россия должна покинуть оккупированные территории - только тогда у нее начнется "временное перемирие", - написал Подоляк в четверг в Twitter.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.