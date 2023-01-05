Власти США ввели санкции против двух компаний и четырех лиц в Турции из-за их связей с ИГ

Рестрикции касаются "важнейших узлов финансовой сети по поддержке ИГ", которые позволяли террористам "осуществлять вербовку", заявили в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Администрация США ввела санкции против двух компаний и четырех физических лиц в Турции из-за их связей с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в заявлениях, распространенных в четверг Министерством финансов США и Госдепартаментом.

Рестрикции касаются "важнейших узлов финансовой сети по поддержке ИГ", которые позволяли террористам "осуществлять вербовку", переводить средства в Ирак и Сирию, а также из этих стран, говорится в документах.

Санкции вводятся против живущего в Турции гражданина Ирака Брукана аль-Хатуни и трех связанных с ним лиц, а также компаний Wadi Alrrafidayn и Sham Express. По данным американских властей, Wadi Alrrafidayn находится под контролем аль-Хатуни, а Sham Express занималась переводом средств ИГ.

Внесение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами, которым также запрещен въезд в страну. Как подчеркивают американские ведомства, власти Турции тоже вводят аналогичные меры против указанных лиц и компаний.