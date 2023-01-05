Азербайджан обратился в суд ООН, чтобы Армения прекратила минирование в Нагорном Карабахе

В Баку заявили, что в октябре 2022 года Азербайджан обнаружил мины-ловушки в жилых домах, которые были установлены армянскими военными или при их содействии

ГААГА, 5 января. /ТАСС/. Азербайджан обратился в Международный суд ООН с просьбой ввести обеспечительные меры в отношении Армении, предусматривающие, в числе прочего, прекращение минирования территории в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении суда.

В своем ходатайстве Азербайджан утверждает что появились новые доказательства того, что Армения, вопреки сделанным ранее заявлениям, "преднамеренно продолжала устанавливать мины в 2021 году или после этого в гражданских зонах, в которые должны вернуться перемещенные азербайджанцы", и что "в октябре 2022 года Азербайджан также обнаружил мины-ловушки в жилых домах, которые были установлены армянскими военными или при их содействии".

В связи с этим Азербайджан в рамках разбирательства между двумя странами по вопросу применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации обратился к суду с просьбой принять обеспечительные меры, обязав Армению принять все необходимые шаги для разминирования территорий в Нагорном Карабахе, в том числе путем предоставления информации о нахождении, количестве, типе и характеристиках мин, мин-ловушек и любых других взрывных устройств. В ходатайстве также содержится требование, чтобы Армения в дальнейшем воздержалась от установки каких-либо взрывных устройств в районах, куда возвращается азербайджанское гражданское население.

Армения инициировала судебное разбирательство с Азербайджаном в Международном суде ООН в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации 16 сентября 2021 года. В иске содержатся обвинения в адрес Азербайджана в расовой дискриминации, продолжающейся на протяжении десятилетий и вышедшей на первый план в ходе конфликта в сентябре 2020 года. Азербайджан 23 сентября подал встречный иск, в котором утверждается, что Армения совершала и продолжает совершать ряд дискриминационных действий против азербайджанцев на основании их национального и этнического происхождения.

В рамках разбирательства обе стороны также потребовали введения обеспечительных мер, которые устанавливаются судом для избежания эскалации напряженности между сторонами на время проведения разбирательства.