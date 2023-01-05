Эсминец США совершил проход через Тайваньский пролив

Седьмой флот США утверждает, что маршрут корабля пролегал "за пределами территориальных вод прибрежных государств"

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Ракетный эсминец ВМС США класса Arleigh Burke совершил в четверг проход через Тайваньский пролив. Об этом сообщила пресс-служба Седьмого флота США.

По ее данным, эсминец "5 января (по местному времени) совершил запланированный проход через Тайваньский пролив в водах, где в соответствии с международным правом действует свобода судоходства". В сообщении утверждается, что маршрут корабля пролегал "за пределами территориальных вод прибрежных государств". Проход через Тайваньский пролив, считают в Седьмом флоте, "демонстрирует приверженность Соединенных Штатов свободной и открытой Индо-Тихоокеанской зоне".

Китайские власти обычно критикуют такого рода действия американской стороны, считают, что они создают риск безопасности и подрывают стабильность в регионе.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В 2020 году администрация предыдущего президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР. Напряженность в регионе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как 2-3 августа нынешнего года на острове побывала спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.