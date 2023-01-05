5 января, 17:00

Саудовские женщины впервые смогут совершить хадж без сопровождения родственника-мужчины

Саудовские женщины впервые смогут совершить хадж без сопровождения родственника-мужчины
© AP Photo/ Hassan Ammar

При этом мусульманка должна совершать паломничество в составе группы женщин

КАИР, 5 января. /ТАСС/. Женщины Саудовской Аравии впервые смогут подать заявку на совершение хаджа (паломничества к святыням ислама в Мекке и Медине) без обязательного их сопровождения махрамом - близким родственником - мужчиной, с которым мусульманка, согласно нормам Корана, может оставаться наедине или путешествовать. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальном сайте саудовского министерства по делам хаджа и умры (малого паломничества).

Саудовское ведомство сообщило о возможности ранней регистрации желающих совершить хадж в нынешнем сезоне, в том числе саудовских женщин и мусульманок, имеющих вид на жительство в королевстве. В правилах о регистрации сказано, что в электронную анкету "добавляется сопровождающий или махрам (муж, брат, отец или сын)". Однако там же указывается, что добавление этих лиц "избирательно" и оставляется на усмотрение самой женщины, заполняющей анкету.

По словам заместителя министра по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Абдель Фаттаха Машата, властями страны было принято решение "не требовать присутствия махрама для женщин, совершающих хадж в этом году". Вместе с тем он отметил, что в таком случае мусульманка должна совершать паломничество "в составе группы женщин".

Хадж - один из пяти столпов ислама, обязательное паломничество мусульман в Мекку и Медину, основным событием которого является Ид аль-Адха (один из двух главных исламских праздников). Основные обряды хаджа в 2023 году пройдут в последнюю неделю июня. 

Теги:
Саудовская Аравия
© Информационное агентство ТАСС
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