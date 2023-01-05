Байден назвал рождественское перемирие попыткой России "найти немного кислорода"

Президент США также отметил, что "неохотно реагирует на все, что говорит Путин"

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг назвал попыткой "найти немного кислорода" объявленный президентом РФ Владимиром Путиным с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

Журналисты в Белом доме попросили Байдена прокомментировать указание российского лидера о рождественском перемирии в зоне СВО. "Я думаю, он пытается найти немного кислорода", - утверждал американский президент.

Он добавил, что "неохотно реагирует на все, что говорит Путин". По версии Байдена, российские власти "были готовы бомбить больницы, детские сады и церкви 25-го [декабря] (Рождество в западных странах) и на Новый год".

Украинские войска в указанные главой государства дни вели обстрел российской территории. Как сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 25 декабря обстреляли поселок Михайловка в Перевальском районе Луганской Народной Республики (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. 24 декабря ВСУ обстреливали из американской РСЗО населенные пункты ЛНР Белокуракино, Половинкино и Рубежное. По данным властей Донецкой Народной Республики (ДНР), 25 декабря Макеевка подвергалась артиллерийским обстрелам в общей сложности 12 раз. В тот день украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую. ВСУ также более 10 раз за 25 декабря открывали огонь по Новой Каховке в Херсонской области.

31 декабря ВСУ за 15 минут нанесли четыре удара из артиллерии натовского калибра по Донецку, сообщили власти ДНР. В тот день украинские войска также обстреляли Макеевку и Ясиноватую. В общей сложности по трем городам было выпущено 33 снаряда. Ранее Минобороны РФ сообщило о гибели 89 российских военнослужащих в результате удара ВСУ шестью реактивными снарядами HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке, два из них были сбиты средствами ПВО. Удар был нанесен в новогоднюю ночь.

О перемирии

В четверг в соответствии с поручением Путина министр обороны Сергей Шойгу отдал в войска указания о введении режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января на 36 часов. Путин также призвал украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность православным гражданам посетить службы в Рождественский сочельник и Рождество. Ранее в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал все вовлеченные в конфликт стороны прекратить огонь и установить рождественское перемирие на Украине, а также в Донбассе и других новых регионах России, на территории которых ведутся боевые действия.