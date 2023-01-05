Генсек ООН принял решение расформировать миссию по установлению фактов в Еленовке

По словам официального представителя Антониу Гутерриша Стефана Дюжаррика, миссия ООН по Еленовке не получила гарантий безопасности и доступа

ООН, 5 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил расформировать миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке (ДНР) из-за невозможности доставить экспертов к месту происшествия. Об этом заявил в четверг официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь принял решение расформировать миссию по установлению фактов относительно инцидентов 29 июля 2022 года в Еленовке из-за отсутствия условий для направления миссии на место происшествия", - сказал он.

По словам Дюжаррика, причина расформирования миссии по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке заключается в том, что она не получила необходимых гарантий безопасности и доступа.

"У нас было политическое соглашение, но для такой сложной и деликатной и, прямо сказать, опасной миссии в зоне боевых действий, нам необходимы четкие гарантии безопасности и доступа от обеих сторон. Мы не почувствовали, что получили их и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем", - сказал он.

Дюжаррик не стал отвечать на вопрос, какая именно из сторон не предоставила необходимые гарантии.

Представитель генсека при этом добавил, что миссия может быть восстановлена в будущем, но в отсутствие прогресса сейчас следует позволить вошедшим в ее состав людям вернуться к обычной работе. "Как только мы почувствуем, что есть необходимые гарантии безопасности и мы можем туда отправиться, миссия будет восстановлена", - отметил он.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что Вооруженные силы Украины 29 июля нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки. В результате ракетного удара погибли 50 украинцев, были доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями 73 военнопленных, пострадали восемь сотрудников СИЗО.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что Россия в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста. С аналогичным запросом к ООН обратилась и Украина. В августе 2022 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании миссии по установлению фактов обстрела в СИЗО, но она так и не выехала на место происшествия.