В Николаеве снесли памятник Суворову

Статуи полководца были также демонтированы в Одессе и Измаиле

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Памятник русскому полководцу Александру Суворову демонтировали в Николаеве. Об этом сообщило в четверг украинское издание "Страна".

Ранее памятники Суворову были также демонтированы в Одессе и Измаиле.

После госпереворота в 2014 году на Украине приняли закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советским периодом. За восемь лет власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В последнее время власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией и СССР. По всей стране сносят памятники и переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников.