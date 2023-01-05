5 января, 17:49

В Николаеве снесли памятник Суворову

Статуи полководца были также демонтированы в Одессе и Измаиле

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Памятник русскому полководцу Александру Суворову демонтировали в Николаеве. Об этом сообщило в четверг украинское издание "Страна".

Ранее памятники Суворову были также демонтированы в Одессе и Измаиле.

После госпереворота в 2014 году на Украине приняли закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советским периодом. За восемь лет власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В последнее время власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией и СССР. По всей стране сносят памятники и переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников. 

Теги:
УкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация