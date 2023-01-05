Запасы воды в Стамбуле из-за климатических аномалий уменьшились до 32% от нормы

Хуже всего дела обстоят на плотине Алибей, отметил телеканал NTV

АНКАРА, 5 января. /ТАСС/. Климатические аномалии стали причиной рекордного снижения запасов воды в 16-миллионном Стамбуле, крупнейшем городе 85-миллионной Турции. На сегодняшний день они составляют 32,4% от нормы, сообщил в четверг телеканал NTV со ссылкой на данные местных властей.

Хуже всего, как отмечает телекомпания, дела обстоят на плотине Алибей, где запасы воды уменьшились до 18,6%. В некоторых водохранилищах мегаполиса воды практически нет, и если в ближайшее время не будет осадков, Стамбул столкнется с серьезной нехваткой водных ресурсов.

NTV напоминает, что в 2019 году запасы воды в Стамбуле составляли 83% от нормы. Однако в связи с резким потеплением они за последние годы начали снижаться и до сих пор не превышали уровень в 50%.

Сообщение телеканала появилось на фоне заявления министра окружающей среды Турции Мурата Курума о том, что декабрь оказался самым засушливым в стране за последние 52 года.

По данным турецких синоптиков, средняя температура в декабре составляла 8 градусов по Цельсию при средней для Турции норме в 4,8 градуса. "Такая картина не внушает оптимизма", - написал министр окружающей среды на своей странице в Twitter.