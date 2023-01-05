5 января, 17:55,
обновлено 5 января, 19:00
Военная операция на Украине

Генсек ООН приветствует прекращение огня между Москвой и Киевом

Также в организации отметили, что готовы помочь в завершении конфликта на Украине на основе международного права

ООН, 5 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш всегда готов приветствовать прекращение огня, заявил в четверг его официальный представитель Стефан Дюжаррик, комментируя решение России ввести режим прекращения огня в зоне СВО на рождественские праздники.

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"Возможность того, что в этот святой период стороны проявят уважение и прекратят боевые действия, всегда приветствуется генеральным секретарем", - сказал Дюжаррик.

ООН готова помочь в завершении конфликта на Украине на основе международного права, заявил Дюжаррик.

"Мы хотели бы увидеть завершение этой войны в соответствии с международным правом и Уставом ООН, и мы готовы помогать сторонам в достижении данной цели", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что генеральный секретарь "остается реалистом" в вопросе разрешения конфликта на Украине, во всемирной организации не знают, к чему приведут инициативы по урегулированию. 

Теги:
УкраинаРоссияГутерриш, АнтониуВоенная операция на Украине
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