Генсек ООН приветствует прекращение огня между Москвой и Киевом

Также в организации отметили, что готовы помочь в завершении конфликта на Украине на основе международного права

ООН, 5 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш всегда готов приветствовать прекращение огня, заявил в четверг его официальный представитель Стефан Дюжаррик, комментируя решение России ввести режим прекращения огня в зоне СВО на рождественские праздники.

"Возможность того, что в этот святой период стороны проявят уважение и прекратят боевые действия, всегда приветствуется генеральным секретарем", - сказал Дюжаррик.

ООН готова помочь в завершении конфликта на Украине на основе международного права, заявил Дюжаррик.

"Мы хотели бы увидеть завершение этой войны в соответствии с международным правом и Уставом ООН, и мы готовы помогать сторонам в достижении данной цели", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что генеральный секретарь "остается реалистом" в вопросе разрешения конфликта на Украине, во всемирной организации не знают, к чему приведут инициативы по урегулированию.