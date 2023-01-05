ООН надеется, что в деле задержанного в Латвии репортера Sputnik будут соблюдены все нормы

При этом представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик отметил, что не видел этого дела

ООН, 5 января. /ТАСС/. ООН надеется, что в деле арестованного в Латвии журналиста Sputnik Марата Касема будут соблюдены все необходимые юридические процедуры. Об этом заявил в четверг на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Я не видел этого дела. Мы изучим его. Но, очевидно, важно, чтобы были соблюдены все необходимые юридические процессы", - сказал он.

Касем был задержан 5 января в Риге службой госбезопасности Латвии. В этот же день местным судом журналисту была избрана мера пресечения в виде ареста. По имеющимся данным, ему инкриминируются сразу две уголовные статьи, включая шпионаж в пользу России, что может повлечь обвинительный приговор с наказанием вплоть до 20 лет лишения свободы.