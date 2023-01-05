Баку требует от Еревана прекратить использование Лачинской дороги для переброски мин

Азербайджан обратился в Международный суд

БАКУ, 5 января. /ТАСС/. Азербайджан обратился в Международный суд с просьбой обязать Армению прекратить минирование азербайджанских территорий и использование Лачинской дороги для переброски мин в Карабах. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МИД республики.

"В ответ на целенаправленное нарушение Арменией прав человека в отношении азербайджанцев азербайджанская сторона представила второе обращение в Международный суд с целью принятия срочных мер в рамках международной конвенции "О ликвидации всех форм расовой дискриминации", - говорится в сообщении.

В нем утверждается, что есть новые доказательства того, что Армения начиная с 2021 года продолжает размещать на азербайджанских территориях мины, а в домах - мины-ловушки. "Эти мины и мины-ловушки размещаются в населенных пунктах, откуда 30 лет назад в результате оккупации их Арменией были изгнаны азербайджанцы, или вблизи от них, что препятствует возвращению семей вынужденно перемещенных лиц в свои дома", - подчеркивается в сообщении.

По данным МИД, с августа 2022 года в Азербайджане обнаружено более 2,7 тыс. мин, произведенных в Армении в 2021 году, и имеются доказательства того, что они были установлены после подписания трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года. "Более половины указанных мин были обнаружены на гражданских территориях, куда должны возвратиться азербайджанские вынужденные переселенцы. Кроме того, для перевозки этих мин и другого вооружения открыто используется Лачинская дорога, которая предусмотрена исключительно для гуманитарных целей", - указывается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как отмечает азербайджанский МИД, "это не только представляет опасность для жизни гражданского населения, но и является провокацией, ставящей под угрозу мирное соглашение, достижению которого все еще привержен Азербайджан".

"Азербайджан обратился в Международный суд с целью того, чтобы Армения незамедлительно предприняла необходимые шаги, направленные на оперативную, безопасную и эффективную очистку от мин районов, куда вернется гражданское население, не размещала на гражданских территориях мины и другие взрывчатые вещества и прекратила использовать для этого Лачинскую дорогу", - говорится в сообщении.