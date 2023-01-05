В ООН заявили о продолжении обсуждения создания зоны защиты вокруг Запорожской АЭС

Дискуссии идут с МАГАТЭ, отметил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик

ООН, 5 января. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает дискуссии по созданию зоны защиты в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Эти дискуссии идут с МАГАТЭ. Насколько я понимаю, они продолжаются", - сказал Дюжаррик.

ЗАЭС расположена в Энергодаре, ее мощность составляет около 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию атомной станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.