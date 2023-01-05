5 января, 18:51,
обновлено 5 января, 19:37
Военная операция на Украине

AP: новый пакет военной помощи США Украине обойдется почти в $3 млрд

Поддержка будет направлена для максимального укрепления ВСУ до весны, сообщило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Новый пакет военной помощи Украине обойдется Соединенным Штатам почти в $3 млрд, что станет крупнейшей суммой за все время поддержки киевских властей со стороны США, сообщило в четверг агентство Associated Press.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Хроника событий 5 января 2023 года

По его сведения, общая сумма нового пакета военной помощи составит $2,85 млрд. Как отмечает агентство, данная поддержка будет направлена для максимального укрепления ВСУ до весны, когда интенсивность боевых действий может возрасти.

Как ожидается, о новом пакете военной помощи будет объявлено в пятницу, в него впервые войдут несколько десятков американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский по приглашению президента США Джо Байдена несколько часов провел в Вашингтоне, где встретился с главой государства, руководством Конгресса и выступил с речью. К его визиту было приурочено объявление о новом пакете военной помощи со стороны США на сумму $1,85 млрд. В него впервые была включена батарея ПВО Patriot. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация